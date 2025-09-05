Juventus, la parabola di Koopmeiners: da acquisto top a riserva, anche Koeman lo spedisce in tribuna

La concorrenza non è dunque foltissima, ma a oggi il ruolo di Koop è quello di prima riserva dei due mediani (mezzora da subentrante disputata in entrambe le gare di campionato), un po' poco per un acquisto da quasi 60 milioni. La stagione però è appena cominciata, la Juve dovrà disputare almeno altre 45 partite e le occasioni non gli mancheranno. Gli infortuni sono alle spalle, la condizione migliore forse deve ancora trovarla, ma a fare la differenza sarà soprattutto la sua testa: l'olandese sa che quest'anno dovrà sfruttare ogni chance per tentare di rilanciarsi, riconquistare il popolo bianconero e magari anche la fiducia di Koeman.