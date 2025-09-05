Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
JUVENTUS

Juventus, la parabola di Koopmeiners: da acquisto top a riserva, anche Koeman lo spedisce in tribuna

Il centrocampista è stato escluso dal match contro la Polonia per scelta tecnica, in bianconero è ormai indietro nelle gerarchie

05 Set 2025 - 11:26
1 di 18
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Non è un periodo semplice quello che sta attraversando Teun Koopmeiners. Poco più di un anno fa il centrocampista olandese si accasava alla Juventus al termine di una lunghissima ed estenuante trattativa con l'Atalanta, entrando nella top 10 degli acquisti più costosi della storia del club bianconero (oltre 58 milioni di euro spesi per il suo cartellino). Un trasferimento attesissimo dai tifosi e accompagnato da enormi aspettative, dopo una stagione da 15 gol in 51 presenze con la maglia della Dea culminata col trionfo in Europa League.

Oggi si ritrova a ricoprire il ruolo di costosissima riserva alla Juve e anche in nazionale le cose non vanno meglio, anzi. Convocato da Koeman per i match di qualificazione ai Mondiali 2026, Koopmeiners è rimasto escluso dai 23 giocatori scelti per la sfida contro la Polonia di giovedì sera, finendo in tribuna insieme a Steijn del Feyenoord.

Il classe 1998 sembra entrato in un tunnel da cui fatica a riemergere, forse per limiti suoi, forse per una serie di circostanze che non lo hanno di certo agevolato: prima le difficoltà di adattamento alla nuova realtà con Thiago Motta, poi una serie di noie fisiche che ne hanno condizionato la seconda metà della stagione, quando l'arrivo di Tudor e il ritorno a un modulo "atalantesco", il 3-4-2-1, sembravano potergli dare una mano.

Il suo ultimo highlight in bianconero risale al gol contro il Manchester City al Mondiale per Club, agli albori di quella che poi si sarebbe trasformata in una pesantissima sconfitta per la Juve. In questo avvio di stagione spazio per lui sembra essercene poco: sulla trequarti, dove lo schierava quasi sempre Gasperini, il tecnico croato preferisce affidarsi a giocatori di maggior estro e creatività come Yildiz e Conceiçao, senza considerare il nuovo arrivato Zhegrova. La sua fisicità appare al momento più utile in mezzo al campo, anche perché dietro ai due titolari Locatelli e Thuram le uniche altre alternative potrebbero essere Miretti e il jolly McKennie

La concorrenza non è dunque foltissima, ma a oggi il ruolo di Koop è quello di prima riserva dei due mediani (mezzora da subentrante disputata in entrambe le gare di campionato), un po' poco per un acquisto da quasi 60 milioni. La stagione però è appena cominciata, la Juve dovrà disputare almeno altre 45 partite e le occasioni non gli mancheranno. Gli infortuni sono alle spalle, la condizione migliore forse deve ancora trovarla, ma a fare la differenza sarà soprattutto la sua testa: l'olandese sa che quest'anno dovrà sfruttare ogni chance per tentare di rilanciarsi, riconquistare il popolo bianconero e magari anche la fiducia di Koeman. 

koopmeiners
juventus

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Ecco Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia, tra calcio e... letteratura

00:47
MCH NAZIONALE SUL CAMPO A BERGAMO MCH

L'Italia si prepara all'esordio a Bergamo: il walkaround allo stadio

01:40
DICH BARELLA VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

Barella "Ho giocato tutte le competizioni tranne il Mondiale"

02:16
DICH GATTUSO VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

"Non ho tempo per emozionarmi, troppe cose e troppe responsabilità addosso"

02:00
MCH ROMA-ROMA CITY MCH

Roma Roma City 8-0: tripletta di Paratici jr

00:21
MCH NKUNKU ODOGU 04-09 MCH

Milan,"bagno di folla per Nkunku e Odogu in centro a Milano

00:45
DICH NKUNKU (doppiata) 4/9 DICH

Nkunku "Mi piace fare il trequartista"

00:45
DICH ODOGU (doppiata) 4/9 DICH

Odogu "Sono qui per giocare sempre"

02:46
MCH AMICHEVOLE PARMA-ENTELLA MCH

Il Parma supera la Virtus Entella 1-0 in amichevole

00:46
DICH MASCARDI UNDER 21 4/9 DICH

Mascardi ci crede: "Siamo un bel gruppo, possiamo ancora migliorare"

01:36
Un Toro da rinvigorire

Un Toro da rinvigorire

01:33
Un attacco che fa sperare

Un attacco che fa sperare

01:29
Napoli, pochi al lavoro

Napoli, pochi al lavoro

01:18
Tutto un altro Leao

Tutto un altro Leao

01:34
Vardymania a Cremona

Vardymania a Cremona

01:33
Ecco Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia, tra calcio e... letteratura

I più visti di Juventus

MCH DEL PIERO J MEDICAL MCH

Al J Medical tra Openda e Zhegrova spunta... Del Piero. E i tifosi: "Fermate Comolli"

Openda aveva perso il sonno: "Così emozionato della Juve da non dormire la notte"

Juve, che valzer in attacco: in sei per tre maglie, gerarchie e opzioni

Ripresa col botto: c'è Juve-Inter. Tudor e Chivu al lavoro senza mezza squadra. E Lautaro torna in extremis...

La parabola di Koopmeiners: da acquisto top a riserva, anche Koeman lo spedisce in tribuna

Quarta maglia Juventus: le prime anticipazioni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:52
Atalanta, il punto sulle condizion di Scamacca
13:39
Inter, test contro il Padova: 3-1 per i nerazzurri, in rete anche Diouf
13:38
Pescara, buone notizie per Vivarini: subito una tripletta per Tsadjout
12:53
Serie B, a Coda il premio Gentleman dedicato a Morosini
12:30
Juventus, due recuperi dall'infermeria