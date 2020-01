Juventus, infortunio per Demiral: oggi nuovi esami

OGGI ESAMI

Nella serata che ha portato bruttissime notizie alla Roma e Zaniolo, c'è anche la Juventus in ansia per l'infortunio capitato ad un suo giocatore. Merih Demiral era stato sostituito al 19' (dopo aver segnato lo 0-1) da De Ligt per un problema al ginocchio sinistro, si è subito parlato di distorsione ma in casa bianconera si teme che possa esserci l'interessamento del legamento collaterale: previsti oggi nuovi esami. Roma-Juventus 1-2: highlights

Sarebbe un bel problema per la Juve, che sta già attendendo il rientro di Chiellini dopo l'operazione al legamento crociato dello scorso settembre. A questo punto è scontata la permanenza di Rugani e ancora più importante il recupero definitivo di De Ligt che contro la Roma è entrato in campo giocando senza sbavature. In appresnione ovviamente anche la Turchia, con Euro 2020 distante cinque mesi.