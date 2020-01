Zaniolo va sotto i ferri: operazione a Villa Stuart

L'INFORTUNIO

Mancano 151 giorni all'esordio dell'Italia all'Europeo contro la Turchia ed è corsa contro il tempo per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, che ieri sera ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale, sarà operato in giornata alla clinica Villa Stuart. La speranza di tutti gli italiani è quella di un recupero lampo per averlo in campo con la maglia azzurra agli Europei dove era candidato a essere un perno del centrocampo di Mancini. Il precedente che fa sperare è quello di Francesco Totti nel 2006. L'ex capitano della Roma si fratturò il perone il 19 febbraio, ma fu protagonista ai Mondiali che per l'Italia iniziarono proprio il 12 giugno. Proprio la stessa data dell'esordio per la squadra di Mancini, fra 151 giorni appunto, Zaniolo a Villa Stuart: va sotto i ferri

Un messaggio importante è arrivato dal ct Mancini che su twitter ha scritto: "Forza Nicolò! Ti aspetto in campo più determinato che mai". Come Lippi che aspettò Totti, il Mancio è intenzionato a fare lo stesso con il giovane centrocampista.

Roma, grave infortunio per Zaniolo: fuori in barella

Zaniolo alla mezz'ora di Roma-Juventus è uscito dal campo in lacrime per un infortunio al ginocchio destro: trasportato fuori dal campo in barella, è stato sostituito da Under. Poi il responso: rottura del legamento crociato anteriore.







Getty Images

LE REAZIONI DEI CALCIATORI

Tutto il mondo del calcio si è stretto intorno a Nicolò Zaniolo dopo il brutto infortunio occorso contro la Juventus, senza colori, senza bandiere, a partire dalla parte biancoceleste della città. "Ora non esiste la maglia, posso solo fare gli auguri a Nicolò - ha commentato Danilo Cataldi della Lazio a Radio Anch'io lo Sport -. Ho fatto con lui uno stage in nazionale e mi dispiace davvero molto. Non trovo le parole e gli auguro il meglio. Spero possa riprendere al meglio. Gli avversari forti vanno sempre affrontati in campo".

Messaggio che ha fatto seguito ai post dei giocatori della Juventus subito dopo la partita. "Ho tanto dispiacere per gli infortuni. In bocca al lupo Nicolò - ha postato Dybala -, tornerai da campione!". Simile il messaggio di Pjanic: "Buon rientro campione Nicolò". A questi si è aggiunto anche De Ligt con un "Sei forte", mentre Cristiano Ronaldo ha incoraggiato lo stesso Zaniolo già in campo, come postato dallo stesso giallorosso su Instagram.

Sotto al post del numero 22 della Roma in cui promette di tornare più forte di prima ci sono i commenti e gli auguri dei compagni di squadra, ma anche quelli di Marchisio, Nainggolan, El Shaarawy e molti altri tra cui l'ex Pallone d'oro Luka Modric che lo ha invitato a "restare forte". Più articolato invece l'auguro di Milik, uno che di periodi neri per infortuni se ne intende: "So come ci si sente - ha commentato l'attaccante polacco del Napoli -. So anche che con la forza e la passione si torna più forti di prima. Ci vediamo agli Europei, forza Nicolò!".