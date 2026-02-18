Siemieniec (tecnico Jagiellionia): "Se non gioca Kean nella Fiorentina, giocherà Piccoli pagato 25 milioni..."
L'allenatore dello Jagiellionia Siemieniec ha presentato in conferenza il playoff di Conference League con la Fiorentina. Il tecnico ha parlato del turnover della squadra di Vanoli: "Se non farà giocare Kean metterà Piccoli pagato 25 milioni. Noi non spendiamo tutti questi soldi". Il tecnico ha parlato anche dell'insidia gelo in Polonia: "I primi minuti non è facile poi ti ci abitui. La Fiorentina lo sentirà quando atterrerà. Si, fa freddo ma non siamo al Polo Nord. Anche in queste condizioni possiamo giocare a calcio".