Serie C, il Comune di Rimini assume formalmente la custodia dei trofei del Rimini Football Club

18 Feb 2026 - 17:11

Il Comune di Rimini ha assunto formalmente la custodia dei trofei del Rimini Football Club, società di calcio cittadina che giocava in Serie C e che si trova in liquidazione giudiziale. L'assessore allo Sport, Michele Lari ha ritirato i dodici trofei conquistati, nel corso della sua storia ultracentenaria, dalla squadra biancorossa, tra cui la Coppa Italia di Serie C 2024-2025 e la Supercoppa di Serie C del 2005.

Il Comune di Rimini ha deciso di intervenire accettando la richiesta avanzata dal curatore del club sottoscrivendo una 'Convenzione per la custodia temporanea di trofei sportivi', approvata dall'Amministrazione: la custodia ha natura esclusivamente temporanea e non comporta alcun trasferimento di proprietà né la costituzione di diritti reali o personali in favore del Comune che agisce come custode garante di un patrimonio che, al di là del valore economico, rappresenta oltre cent'anni di storia calcistica e sportiva della città. "Questi trofei non sono semplici oggetti — osserva l'assessore Lari —: raccontano decenni di passione, sacrifici e appartenenza. Prenderli in custodia oggi significa assumerci la responsabilità di preservare una memoria collettiva che va ben oltre le sorti di una società". 

Ultimi video

02:07
dich Koopmeiners audio ok DICH

Koopmeiners: "Dobbiamo stare zitti e cercare di fare tre gol al ritorno"

01:38
DICH NZOLA PRESENTAZIONE SASSUOLO 18/2 DICH

Nzola si presenta: "Un ambiente tranquillo, un mister tranquillo"

01:46
Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

02:55
La verità di Bastoni

La verità di Bastoni

01:59
Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

01:48
Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

00:21
MCH VISITE MEDICHE BREMER 18/2 MCH

Juventus, l'arrivo di Bremer al JMedical

01:56
Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

01:08
Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

01:31
Paz cerca luci a San Siro

Paz cerca luci a San Siro

02:00
Milan, dal Como al derby

Milan, dal Como al derby

00:58
Fabregas sfida Allegri

Fabregas sfida Allegri

01:35
Conte si gode Alisson

Conte si gode Alisson

01:32
Lotito, il nuovo Flaminio

Lotito, il nuovo Flaminio

00:35
DICH PALLADINO SU KOVAC 17/2 DICH

Palladino: "Protestavano dalla panchina, io non lo faccio mai, lascio gli arbitri decidere""

02:07
dich Koopmeiners audio ok DICH

Koopmeiners: "Dobbiamo stare zitti e cercare di fare tre gol al ritorno"

I più visti di Calcio

CLIP RISSA INTER-JUVENTUS FINE PRIMO TEMPO CON SOTTOTITOLI PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU KALULU PER SITO 16/2 DICH

Spalletti, Inter-Juventus è senza fine: che risposta a Chivu!

DICH MAROTTA SU POLEMICHE 16/2 DICH

Marotta: "Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato"

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

DICH CHIVU SU ARBITRI DICH

Chivu sugli arbitri: "Non vedo fantasmi"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:33
Siemieniec (tecnico Jagiellionia): "Se non gioca Kean nella Fiorentina, giocherà Piccoli pagato 25 milioni..."
17:11
Serie C, il Comune di Rimini assume formalmente la custodia dei trofei del Rimini Football Club
16:59
Totti e la figlia sola in casa, archiviata l'inchiesta per abbandono
16:56
Fiorentina, Kean e Dodo non convocati per la trasferta con lo Jagiellonia: il motivo
16:45
Bufera Benifca-Real: l'Uefa apre indagine su insulti razzisti contro Vinicius