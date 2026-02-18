Serie C, il Comune di Rimini assume formalmente la custodia dei trofei del Rimini Football Club
Il Comune di Rimini ha assunto formalmente la custodia dei trofei del Rimini Football Club, società di calcio cittadina che giocava in Serie C e che si trova in liquidazione giudiziale. L'assessore allo Sport, Michele Lari ha ritirato i dodici trofei conquistati, nel corso della sua storia ultracentenaria, dalla squadra biancorossa, tra cui la Coppa Italia di Serie C 2024-2025 e la Supercoppa di Serie C del 2005.
Il Comune di Rimini ha deciso di intervenire accettando la richiesta avanzata dal curatore del club sottoscrivendo una 'Convenzione per la custodia temporanea di trofei sportivi', approvata dall'Amministrazione: la custodia ha natura esclusivamente temporanea e non comporta alcun trasferimento di proprietà né la costituzione di diritti reali o personali in favore del Comune che agisce come custode garante di un patrimonio che, al di là del valore economico, rappresenta oltre cent'anni di storia calcistica e sportiva della città. "Questi trofei non sono semplici oggetti — osserva l'assessore Lari —: raccontano decenni di passione, sacrifici e appartenenza. Prenderli in custodia oggi significa assumerci la responsabilità di preservare una memoria collettiva che va ben oltre le sorti di una società".