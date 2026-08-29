Juventus-Parma, le pagelle: Nico Gonzalez spacca la partita, David è il solito fantasma

Dal 12' st Nico Gonzalez 7,5 - Appena entrato va vicino al gol, con un tiro al volo di sinistro che Corvi devia con un mezzo miracolo. Pochi minuti ed ecco il gol dell'1-0: il primo tiro va sul palo e il secondo va in porta con una deviazione. In pochi minuti, l'argentino fa più di tutti gli altri due attaccanti in due partite di campionato. E pensare che è stato offerto sul mercato a mezzo mondo.