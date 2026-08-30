Juve, zero gol dagli attaccanti: tra mercato e nuove idee di gioco, Spalletti deve risolvere questo rebus

Si può girare e rigirare la frittata, ma la conclusione a cui si arriva è sempre la stessa: a questa Juventus - o meglio all'attacco di questa Juve - manca un ingrediente fondamentale: l'attaccante che riempia l'area, che diventi un punto di riferimento per tutte le manovre offensivo, l'uomo-reparto che si possa cercare anche senza alzare la testa e senza pensare. Luciano Spalletti lo sta facendo presente da tempo ai suoi dirigenti, ha provato a usare l'arma della provocazione dopo l'esordio in campionato a Frosinone, quando ha "stroncato" Kolo Muani. Per il momento, il ruolo non è coperto. La Juventus ha 6 punti in campionato ma gli attaccanti sono tutti a quota zero gol. I tre marcatori sono un difensore (Bremer), un centrocampista spesso utilizzato spesso da difensore (Koopmeiners) e una mezzapunta-fantasista (Nico Gonzalez) che qualcuno stava pensando di impiegare come esterno a tutta fascia.