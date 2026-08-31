Serie A: oggi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna

Questo il programma e i risultati della serie A dopo Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0 Seconda giornata Milan-Venezia 2-0; Fiorentina-Frosinone 0-3, Monza-Udinese 2-3, Sassuolo-Torino 2-1, Juventus-Parma 2-0; Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0; Lunedì 31 agosto: ore 18.30 Lecce-Roma, ore 20.45 Atalanta-Bologna. Classifica: Milan, Juventus, Inter, Lazio 6, Udinese, Como 4, Roma, Inter, Napoli, Cagliari, Lecce, Atalanta, Frosinone, Sassuolo 3, Genoa, Parma, Venezia, Torino, Bologna, Fiorentina, Monza 0 Terza giornata Venerdì 4 settembre: ore 20.45 Genoa-Como; Sabato 5 settembre: ore 15.00 Fiorentina-Torino, ore 18.00 Inter-Napoli, ore 20.45 Roma-Atalanta; Domenica 6 settembre: ore 15.00 Frosinone-Venezia, Parma-Monza, ore 18.00 Bologna-Sassuolo, ore 20.45 Juventus-Milan; Lunedì 7 settembre: ore 18.00 Cagliari-Lecce, ore 20.45 Udinese-Lazio.