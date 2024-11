Juventus in attesa, provino decisivo per Vlahovic

Sono ore decisive in casa Juventus per capire se Dusan Vlahovic potrà fare parte del gruppo che raggiungerà Birmingham, dove mercoledì sera sfiderà l'Aston Villa nella quinta giornata di Champions League. L'attaccante serbo domenica ha lavorato da solo in campo, come da programma dopo l'infortunio muscolare occorsogli mentre era impegnato con la sua nazionale. Il provino dell'antivigilia sarà fondamentale per capire se potrà andare almeno in panchina o se dovrà restare precauzionalmente a Torino.