Juventus, il rito dell sedia non risparmia neanche Thiago Motta

Il rito del canto in piedi sulla sedia per i nuovi non è un'esclusiva dei giocatori in casa Juventus. Dopo le esibizioni canore dei nuovi acquisti degli ultimi giorni, oggi è stato infatti il turno di Thiago Motta, che prima di far esplodere l'applauso della sala ha voluto ringraziare la squadra per l'impegno e la disponibilità dimostrati nella prima parte della preparazione: "Vi ringrazio per il lavoro fatto, il tempo è passato molto veloce soprattutto per me. Impegno, responsabilità, aiutarsi, stare insieme... In questo ambiente si lavora molto bene. Dobbiamo continuare così".