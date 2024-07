Thiago Motta: "Chiesa è nostro, Soulé si sta allenando bene come gli altri"

JUVENTUS

L'allenatore bianconero ha parlato alla stampa presente nel ritiro tedesco alla vigilia della prima amichevole con il Norimberga

© italyphotopress Alla vigilia della prima amichevole in terra tedesca con il Norimberga, il neo allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato alla stampa presente nel ritiro di Herzogenaurach. "Sta andando tutto bene" - le prime parole in merito al ritiro presso le strutture dell'Adidas - "L’impegno dei giocatori e il lavoro che stiamo facendo vanno bene, sono contento per questo". Presenti in ritiro ci sono l'ad Scanavino e Giuntoli, entrambi attivi sul mercato: "Siamo in costante dialogo per trovare le migliori soluzioni per la nostra squadra".

In casa bianconera, tra i calciatori più chiacchierati del momento ci sono Federico Chiesa e Matias Soulé, entrambi sul mercato. "In questo momento Federico fa parte della Juventus, poi vedremo cosa succederà", la risposta di Motta sul futuro di Chiesa. Sul possibile addio dell'argentino, invece, risponde così: "Come tutti gli altri si sta allenando molto bene e in questo momento fa parte del gruppo. Sono molto contento di quello che vedo in allenamento". Koopmeiners e Todibo? "Non parlo dei giocatori che non sono miei".

Tra i temi toccati dall'allenatore bianconero c'è anche quello relativo a Dusan Vlahovic, perno del progetto della Juventus: "Il lavoro di Dusan non si può fermare solo ai gol. Ci sono tante cose nel calcio da fare: lo sa molto bene e lo sa fare. È un giocatore importante per la squadra, l'ho detto anche nella prima conferenza che ho fatto: il grande talento ha sempre bisogno della squadra". E sul gruppo trovato alla Juventus, Motta risponde così: "Questo gruppo è unito e ha l'ambizione di fare cose importanti. Per fare questo si deve iniziare dal primo giorno di lavoro, giorno dopo giorno sarà sempre così per conquistare qualcosa.