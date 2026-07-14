Guardiola ct dell'Italia... per un'ora: la verità del caso Wikipedia

Pep Guardiola nuovo commissario tecnico dell'Italia per un'ora. Sebbene l'allenatore catalano, libero dopo la fine dell'esperienza col Manchester City, sia tra i candidati per la panchina azzurra, non siamo ancora al momento dell'annuncio ufficiale anche se Wikipedia ha provato ad anticipare tutti.
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"Il 15 luglio 2026 Pep Guardiola viene annunciato come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana nel corso di una conferenza stampa congiunta dal presidente federale Giovanni Malagò e dal neo direttore tecnico Paolo Maldini": questa la frase comparsa sulla pagina (che tutti gli iscritti a Wikipedia possono liberamente modificare) dedicata alla carriera dell'ex Barcellona e Bayern Monaco, rimossa dalla piattaforma dopo solo un'ora quando era già diventata virale.
La ricerca del nuovo commissario tecnico prosegue, a Guardiola si aggiungono profili come Pirlo, Mancini, Conte, Pioli e Ancelotti.