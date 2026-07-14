Juve, Thuram si presenta con una fasciatura al ginocchio: le condizioni

14 Lug 2026 - 09:29
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Ieri Luciano Spalletti ha ritrovato il gruppo Juventus a ranghi ridotti: 29 i presenti, molti giovani, quasi nessun titolare a esclusione di Kalulu, Locatelli, Cambiaso e Thuram. Proprio Thuram rappresenta uno dei motivi di non-gioia del tecnico: si è presentato con una vistosa fasciatura al ginocchio, ha svolto una seduta personalizzata e sarà assente agli allenamenti in gruppo per qualche giorno. Lo staff è al lavoro per recuperarlo, ma tempistiche precise non ci sono: di certo, però, salterà il test con il Basilea in programma il sabato 18 luglio 2026 al St. Jakob-Park, stadio della città svizzera.

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