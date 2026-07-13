Nuovo stadio Cagliari, domani vertice tra patron Giulini e sindaco Zedda

13 Lug 2026 - 19:20
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Preoccupazione per il nuovo stadio. E domani vertice tra il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e il presidente Tommaso Giulini per sbloccare la situazione. L'incontro è fissato per le 11 a Palazzo Bacaredda. Per il club rossoblù ci saranno anche l'amministratore delegato Stefano Melis, l'ingegnere Alessandro Gosti e l'avvocato Marco Cerritelli. Il Cagliari è convinto di aver fatto tutto il possibile. Ma nelle ultime settimane lo scenario, per il club, è cambiato. E questo, a pochi passaggi dal traguardo, sta mettendo in apprensione il Cagliari. Il Comune, dal canto suo teme rischi economici o autogol finanziari. Tre commissioni consiliari si sono riunite questo pomeriggio per esaminare il Pef- Piano economico finanziario- del futuro "Gigi Riva". Il nodo da sciogliere si chiama però schema di convenzione. Non è un dettaglio: il testo non è stato ancora portato all'esame dei consiglieri perché non c'è ancora pieno accordo tra Comune di Cagliari e Cagliari Calcio. O meglio, l'amministrazione ha già il suo testo. E non intende accettare controproposte, almeno per quanto riguarda il rischio finanziario a carico del Comune. Questo rischio non è nel Pef - è stato sottolineato - ma solo nello schema di convenzione. La situazione, però, potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. L'assessore comunale allo sport Giuseppe Macciotta ha presentato gli ultimi aggiornamenti: "La discussione sulla convenzione è ancora in corso - ha spiegato l'esponente della giunta Zedda - Il Comune ha manifestato, attraverso i pareri e il supporto fornito dalla consulente, un ulteriore irrigidimento normativo idoneo a far sì che non vi siano dubbi di sorta su qualsiasi forma di ribaltamento del rischio finanziario e di esecuzione dell'opera. Nel senso che questo è un paletto che, nella nostra bozza di convenzione, costituisce un elemento imprescindibile che ho cercato di difendere in tutte le sedi. La nostra è una posizione irremovibile. L'interlocuzione tra la nostra consulente e lo studio che assiste il Cagliari Calcio è in corso. Saranno giorni decisivi per definire il testo che accolga incontestabilmente tutte le nostre posizioni, nessuna esclusa. Se, come auspichiamo, questa chiusura dovesse arrivare a breve, faremo una seconda commissione congiunta per esaminare il testo finale della convenzione. Se questo avverrà, avremo un passaggio in commissione entro la fine della settimana". 

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