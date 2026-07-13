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Juventus, oggi comincia la nuova stagione: visite mediche e primo allenamento diretto da Spalletti

I bianconeri tornano ad allenarsi in vista dell'inizio della nuova stagione: tanti volti noti alla Continassa 

13 Lug 2026 - 06:29
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Dopo la delusione per la mancata qualificazione alla Champions League della passata stagione, la Juventus è pronta a ripartire. Nella giornata di oggi, infatti, i bianconeri svolgeranno il primo allenamento della stagione agli ordini di Luciano Spalletti, confermato in panchina dopo essere subentrato nella passata stagione. In mattinata, i bianconeri si recheranno al JMedical per svolgere le rituali visite mediche per poi spostarsi al JTC per l'allenamento in programma. Assenti i nazionali reduci dal Mondiale. 

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Il ritiro estivo 2026/2027 della Juventus si è aperto a tavola. Nella serata di ieri, infatti, i bianconeri si sono radunati al centro sportivo per cenare tutti insieme e dare il via alla stagione. Un momento di comunità per ritrovarsi e stare assieme per cominciare al meglio. Nonostante le recenti polemiche fatte dall'agente, il primo a presentarsi alla cena è stato Michele Di Gregorio, seguito da Andrea Cambiaso. Tra i volti intercettati ci sono stati anche quelli di Douglas Luiz, Daniele Rugani e Arek Milik. I primi due sono reduci dai prestiti ad Aston Villa e Fiorentina, mentre il terzo è vuole riscattarsi dopo due anni estremamente complicati dal punto di vista degli infortuni. Tutti quanti saranno valutati da Spalletti nelle prime sedute della stagione, che poi deciderà se tenerli in rosa o meno. L'unica novità sarà rappresentata da Jeff Ekhator, unico acquisto sin qui del club bianconero. 

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