Xabi Alonso si presenta: "Voglio un Chelsea affamato"

13 Lug 2026 - 20:48
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A pochi mesi dalla fine dell'esperienza al Real Madrid, Xabi Alonso è pronto a ripartire alla guida del Chelsea per affrontare la sua prima stagione in Premier League dopo i successi in Bundesliga e i meno brillanti risultati in Liga. Il tecnico spagnolo è in cerca di riscatto così come i Blues, che dopo la vittoria nel mondiale per club 2025 non hanno per nulla tenuto fede alle aspettative, e nella sua prima conferenza stampa ha esortato la squadra a sviluppare l'ambizione e la fame di vittoria. La qualificazione alle coppe europee "è un obiettivo", ha annunciato, ma per raggiungerlo "bisogna fare molte cose giuste e capire anzitutto come vogliamo giocare". "Sono certo che abbiamo l'ambizione di voler vincere molte partite, di essere competitivi. Dobbiamo prendere decisioni importanti, dobbiamo costruire principi solidi e una mentalità e una cultura forti all'interno del club" ha proseguito Alonso, che non vede l'ora di avere tutta la rossa a disposizione per cominciare a lavorare. In proposito, ha detto che gli piacerebbe che restasse a Stamford Bridge l'argentino Enzo Fernandez, uno dei quattro giocatori ancora impegnati nei Mondiali, insieme alla coppia inglese composta da Reece James e Trevoh Chalobah, e al francese Malo Gusto. "Gli ho parlato e vorrei che non se ne andasse", ha spiegato.

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