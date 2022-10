Juventus, manovre per la dirigenza del futuro: c'è Giuntoli nel mirino

L'INDISCREZIONE

L'attuale ds del Napoli, secondo La Repubblica, avrebbe già avuto alcuni contatti esplorativi con i bianconeri

La Juventus guarda avanti e pensa a un clamoroso colpo di mercato per il futuro. Niente a che vedere col campo, né tantomeno con la panchina: l'obiettivo su cui si sta muovendo il club bianconero riguarda la dirigenza e il nome è di quelli importanti. Secondo La Repubblica, infatti, l'attuale ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, sarebbe finito nel mirino di Andrea Agnelli e con lui ci sarebbero già stati alcuni contatti esplorativi.

L'idea è quella di inserire nei quadri dirigenziali un profilo di esperienza e soprattutto di grande conoscenza del mercato, capace di fare da tramite tra la proprietà e l'attuale ds, Federico Cherubini, a cui con tutta probabilità verrebbe conferito un incarico più da direttore generale.

Il nome di Giuntoli, insieme a quello di Tare della Lazio e di Petrachi, ex Roma e Toro, era già emerso nei giorni scorsi, ma ora sembra che qualcosa di concreto abbia iniziato a muoversi.

Il ds partenopeo ha un contratto in scadenza nel 2024, ma come sottolinea Repubblica il rapporto con De Laurentiis appare essersi un po' raffreddato nell'ultimo periodo. Strapparlo al Napoli nel 2023 non sarà semplice, ma i bianconeri sembrano intenzionati a provarci.

