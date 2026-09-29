Juve, Spalletti ne perde un altro: lesione alla coscia per Owusu

L'infermeria della Juve si allarga sempre di più. Secondo i primi accertamenti il centrocampista Augusto Owusu ha rimediato una lesione al retto femorale e dovrà stare fermo ai box per due-tre settimane. Si tratta di un problema emerso alla Continassa durante gli ultimi allenamenti, dopo la sfida disputata dal giocatore in maglia Next Gen contro il Desenzano, in Serie C. Spalletti perde così un'altra pedina in mezzo al campo in vista dei prossimi due impegni, contro il Cagliari in campionato e in Europa League contro il Celta Vigo.