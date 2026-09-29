Juve, è scattato il Marchisio-bis: allenamento con la prima squadra per Davide

29 Set 2026 - 17:57
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Ci sono cognomi che, in casa Juventus, portano con sé un peso e un fascino inevitabilmente diversi dagli altri. Evocano trofei, ricordi, vittorie e immagini impresse nella memoria dei tifosi. Uno di questi è senza dubbio Marchisio, un nome legato a doppio filo alla storia recente del club bianconero grazie alle 389 presenze e 37 gol del Principino Claudio. Oggi quel cognome torna a echeggiare sui campi della Continassa, ma con un volto e una storia nuova: quella di Davide Marchisio, figlio dell'ex numero 8.

Centrocampista proprio come il padre, Davide sta vivendo un inizio di stagione da protagonista. Punto di riferimento della formazione Under 18 bianconera, il giovane talento ha già collezionato quattro presenze in questo avvio di campionato, impreziosite da un gol e due assist. Un rendimento costante e di qualità, capace di abbinare sostanza in mezzo al campo e incisività nella fase offensiva.

Prestazioni che non sono passate inosservate: per il giovane classe 2009 è arrivata infatti la chiamata di Luciano Spalletti, che lo ha aggregato alla prima squadra per un'esperienza d'allenamento speciale. L'opportunità di incrociare i tacchetti e condividere il campo con i campioni della prima squadra rappresenta un attestato di stima importante e una fondamentale tappa di crescita nel suo percorso professionistico.

Il momento magico di Davide è coronato anche dal primo importante traguardo fuori dal terreno di gioco: la firma del suo primo contratto da professionista con la Juventus. Il primo, solido mattone di una carriera che comincia a prendere forma nel club in cui è cresciuto.

Certamente, il paragone con papà Claudio sarà un compagno di viaggio inevitabile, ma Davide sta costruendo il proprio cammino con personalità, tecnica e identità ben precise. Per ora resta una forte suggestione emotiva che fa sognare i tifosi: un Marchisio veste ancora la maglia della Juventus. Il nome sul retro della divisa è lo stesso, il futuro è ancora tutto da scrivere.

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