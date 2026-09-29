Juve, è scattato il Marchisio-bis: allenamento con la prima squadra per Davide

Ci sono cognomi che, in casa Juventus, portano con sé un peso e un fascino inevitabilmente diversi dagli altri. Evocano trofei, ricordi, vittorie e immagini impresse nella memoria dei tifosi. Uno di questi è senza dubbio Marchisio, un nome legato a doppio filo alla storia recente del club bianconero grazie alle 389 presenze e 37 gol del Principino Claudio. Oggi quel cognome torna a echeggiare sui campi della Continassa, ma con un volto e una storia nuova: quella di Davide Marchisio, figlio dell'ex numero 8.