Chi è Guglielmo Vicario, nuovo portiere della Juventus: dalla passione per Buffon all'eredità friulana di Zoff

I giornali sportivi: lunedì 17 agosto 2026
© sportmediaset
© sportmediaset
L'esordio a Venezia, gli anni di Empoli, l'Europa League col Tottenham e ora il grande salto: il profilo del nuovo portiere bianconero
Guglielmo Vicario si appresta a diventare il nuovo portiere della Juventus, coronando una rincorsa di mercato iniziata diversi anni fa. Il legame tra l'ex Empoli e la società bianconera nasce da lontano e coinvolge pure Buffon e Zoff.
L'interesse della Juve per Vicario risale alla stagione 2022/23, quando le sue parate a Empoli attirarono le attenzioni dei principali top club italiani. Oltre all'Inter, pure gli 007 bianconeri lo avevano appuntato in cima alla lista delle preferenze per raccogliere l'eredità di Szczesny. Gli addetti ai lavori e chi lo ha visto muovere i primi passi sul campo hanno spesso rimarcato la sua antica simpatia per la Vecchia Signora. Ai tempi dei rumor toscani la risposta fu un dribbling: "Penso solo all'Empoli".
Cresciuto a Udine con la maglia dell'Italia campione del mondo 2006, il classe 1996 ha sempre considerato Gigi Buffon come il riferimento assoluto della propria carriera. Nel 2017, quando la Nazionale non riuscì a qualificarsi ai Mondiali contro la Svezia, Vicario non trattenne le lacrime perché, di fatto, quel match chiuse la carriera azzurra del suo idolo. "Sono cresciuto con il mito di Buffon… nessuno come lui ha segnato la storia del ruolo" ha espresso a più riprese il portiere. L'opportunità di conoscerlo e frequentarlo da vicino durante l'esperienza con la selezione azzurra, quando Buffon era capodelegazione, ha rafforzato questo filo conduttore.
Un passaggio chiave nella maturazione di Vicario si è verificato negli anni trascorsi al Venezia. All'epoca il titolare era Emil Audero, prodotto del settore giovanile juventino, dal quale il portiere friulano ha assimilato principi di lavoro poi rivelatisi fondamentali: "Veniva dalla Juve e si vedeva: lì c’è un’impostazione differente, un’etica dell’allenamento che ho cercato di apprendere il più possibile".
A completare il quadro c'è anche una sorta di "benedizione" geografica: Vicario è nato a Udine, e il Friuli non può che evocare ai tifosi bianconeri un mito come Dino Zoff (nato a Mariano del Friuli) che in maglia bianconera ha giocato 479 partite in 11 stagioni e vincendo 9 trofei.
© sportmediaset
© sportmediaset