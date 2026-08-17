Chi è Guglielmo Vicario, nuovo portiere della Juventus: dalla passione per Buffon all'eredità friulana di Zoff

Cresciuto a Udine con la maglia dell'Italia campione del mondo 2006, il classe 1996 ha sempre considerato Gigi Buffon come il riferimento assoluto della propria carriera. Nel 2017, quando la Nazionale non riuscì a qualificarsi ai Mondiali contro la Svezia, Vicario non trattenne le lacrime perché, di fatto, quel match chiuse la carriera azzurra del suo idolo. "Sono cresciuto con il mito di Buffon… nessuno come lui ha segnato la storia del ruolo" ha espresso a più riprese il portiere. L'opportunità di conoscerlo e frequentarlo da vicino durante l'esperienza con la selezione azzurra, quando Buffon era capodelegazione, ha rafforzato questo filo conduttore.