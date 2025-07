Potenza calcio, il ritiro a Latronico dal 16 luglio al 2 agosto

Si terrà a Latronico (Potenza) dal 16 luglio al 2 agosto il ritiro del Potenza calcio (girone C). La squadra del confermato mister Pietro De Giorgio si allenerà presso il campo sportivo comunale. "Siamo estremamente soddisfatti - ha sottolineato il presidente della società rossoblù - di rimanere anche quest'anno in Basilicata e, nello specifico, di ritornare a Latronico. Voglio ringraziare il sindaco Fausto Alberto De Maria, l'amministrazione comunale di Latronico e l'intera comunità latronichese per l'accoglienza riservataci lo scorso anno, oltre che per l'enorme entusiasmo dimostrato in occasione di questa riconferma". L'amministratore delegato, Nicola Macchia, ha aggiunto che "complice la piacevole esperienza dello scorso anno, siamo certi che la squadra trarrà giovamento nell'allenarsi in un ambiente che consideriamo ideale, all'altezza delle richieste del nostro staff. La valorizzazione del territorio lucano è sempre stata tra le nostre priorità".