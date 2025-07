Livorno, si cambia dopo 110 anni: ecco il nuovo marchio

Il Livorno calcio si rinnova e cambia lo storico marchio del 'dollaro' che risaliva all'anno di fondazione, il 1915. Il nuovo logo andrà a sostituire da questa stagione, l'anno del ritorno in serie C, il vecchio stemma sulle maglie di gioco e sul brand in generale. A realizzarlo l'agenzia Zaki e rappresenta una grande 'L' amaranto che riprende l'idea delle onde sopra la scritta Us Livorno 1915. Il nuovo marchio è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa dal direttore marketing e comunicazione Maurizio Laudicino e il club manager Luca Mazzoni.