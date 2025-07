Lazio, maglie '25-'26 ispirate a piazza Campidoglio

La Lazio ha svelato le divise ufficiali per la stagione 2025/26. Ispirate alla Piazza del Campidoglio, uno dei simboli di Roma, le nuove maglie del club biancoceleste puntano sulla tradizione con la prima maglia, quella definita "Home" e che verrà usata per le partite casalinghe, che si presenta con il classico colore celeste e un motivo geometrico realizzato con la tecnica della embossatura che si ispira proprio alla pavimentazione di Piazza del Campidoglio, oltre allo stemma tridimensionale della Lazio, il colletto a girocollo completamente bianco e, sul retro, la scritta "9 gennaio 1900". A completare il kit, poi, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, arricchiti da un inserto celeste. La maglia "Away" invece, è completamente bianca con lo stesso motivo geometrico, colletto a V e polsini impreziositi da eleganti inserti in tonalità dark slate, la stessa gradazione che si ritrova nei pantaloncini. Le nuove maglie, inoltre, sono realizzate in 100% poliestere riciclato, una scelta volta a ridurre l'impatto ambientale e contribuire ad un futuro più responsabile e sostenibile.