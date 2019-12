Juventus, De Ligt: "Ossessionato dall'idea di diventare calciatore"

Appena premiato come miglior giocatore Under 21 dell'anno, Matthijs De Ligt ha raccontato a France Football di come la sua strada fosse tracciata già da bambino: "Ero ossessionato dall'idea di diventare un calciatore. Magari sarei diventato un agente per cercare di battere Raiola (suo procuratore, ndr). O avrei cercato di reclutarlo! Scherzi a parte se non ce l'avessi fatta nel calcio non so come sarebbe andata, non ho pensato a cosa avrei potuto fare".