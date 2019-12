Trofeo Kopa: De Ligt è il miglior Under 21 del mondo. Alisson miglior portiere

Matthijs De Ligt è il miglior giocatore Under 21 del mondo. La seconda edizione del trofeo Kopa, il riconoscimento intitolato a Raymond Kopa, primo calciatore francese a vincere il Pallone d'oro, è andato al difensore della Juventus per la strepitosa stagione 2018/19 con l'Ajax, chiusa in semifinale di Champions League, e finalista di Nations League con l'Olanda. "Ringrazio la società per quello che mi ha dato e anche la Juventus per quello che mi stanno insegnando" ha dichiarato il difensore olandese.