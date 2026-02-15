Sassuolo, Grosso: "Vinto quando abbiamo alzato giri. Non siamo ancora salvi"

"Abbiamo vinto quando abbiamo alzato i giri del motore": lo ha detto Fabio Grosso, in conferenza stampa, dopo il successo per 2-1 del suo Sassuolo a Udine. "Nella prima frazione non siamo stati all'altezza - ha sottolineato -: nella ripresa abbiamo giocato al ritmo che prediligiamo e abbiamo fatto una bella prestazione. Quando siamo troppo compassati andiamo in difficoltà. Sono contento per Pinamonti che non solo ha ritrovato il gol, ma ha fatto anche un assist e dimostrato il proprio valore". "Contrariamente a quanto sento, non siamo affatto ancora salvi - ha concluso -: e, comunque, quando mai lo saremo, dovremo saper trovare le motivazioni adeguate, che sono il sale dello sport e della vita stessa".