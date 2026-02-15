Fa Cup: avanzano Fulham, Leeds, Sunderland e Wolverhampton

Fulham, Leeds, Sunderland e Wolverhampton, squadre di Premier League, hanno evitato sorprese e raggiunto il quinto turno di FA Cup. Il Fulham ha rimontato vincendo 2-1 in casa dello Stoke, squadra di seconda divisione, con Harrison Reed autore del gol decisivo nel finale. Un rigore trasformato da Habib Diarra ha regalato al Sunderland la vittoria per 1-0 in casa dell'Oxford, squadra di seconda divisione. Il gol del centrocampista Santiago Bueno ha regalato ai Wolves la vittoria per 1-0 in casa del Grimsby, squadra di quarta divisione, e il Leeds ha avuto bisogno dei calci di rigore per vincere in casa del Birmingham, squadra di seconda divisione. Sabato, il Mansfield, squadra di terza divisione, ha ottenuto una sorpresa eliminando il Burnley, squadra di Premier League.