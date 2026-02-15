Udinese, Runjaic: "Persa una partita che non avremmo mai dovuto perdere"

"Abbiamo perso una partita che non avremmo mai dovuto perdere": sintetizza in questo modo, in conferenza stampa, Kosta Runjaic, la sconfitta interna della sua Udinese con il Sassuolo per 2-1. "Non ci sono scuse per aver subito due reti in meno di un minuto - ha aggiunto - è una cosa inconcepibile. Avevamo fatto un buon primo tempo contro una squadra che aveva difeso bene. Siamo una squadra di medio livello, non una big, ed è normale avere alti e bassi, ma dobbiamo trovare maggiore continuità". "Vorrei arrivare a 50 punti - ha concluso -: non penso sia un obiettivo troppo ambizioso, anche se questa società non ci riesce da una dozzina d'anni. Lavoreremo per questo".