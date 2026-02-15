Juve: lesione per Holm, almeno due settimane di stop

Lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Questo l'esito degli accertamenti radiologici cui è stato sottoposto questa mattina presso il Jmedical il difensore della Juve Emil Holm, che aveva accusato un fastidio al polpaccio destro accusato durante il secondo tempo della partita contro l'Inter. Holm è entrato in campo al 46' al posto di Conceiçao. "Tra 2 settimane - si legge nella nota della Juve - sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero".