"Ingiustizia nei confronti di club e città": furia del Verona contro l'arbitro per il rosso a Orban

Furia Verona dopo la partita persa contro il Parma. Il club veneto ha scelto il silenzio stampa per protestare contro le scelte arbitrali, in particolare l'espulsione di Orban dopo dieci minuti per proteste per un fallo non concesso. Lo ha spiegato ai giornalisti l'addetto alla comunicazione del club veronese. I veneti, in pratica, sostengono sia stata perpetrata un'ingiustizia nei confronti non solo del club, ma anche di tifosi e città.