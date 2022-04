Juventus, Cuadrado e Chiellini interrogati in Procura per l’inchiesta Prisma

Il giorno successivo alla dolorosa sconfitta dello Stadium contro l'Inter, in casa Juventus riprendono in Procura a Torino gli interrogatori legati all’inchiesta 'Prisma', per cui sono indagati Agnelli, Nedved, Paratici e altri quattro dirigenti, oltre alla società bianconera, con l'accusa di emissione di fatture per operazioni inesistenti, false fatturazioni e falso in bilancio per società quotate in borsa.