Juventus, al JMedical ovazione per Bonucci e cori contro Lukaku e Cuadrado

I TIFOSI

I tifosi hanno espresso la loro contrarietà all'arrivo dell'ex Inter e incoraggiato invece Bonucci: "La mia volontà è di rimanere"

Grande perplessità e un pizzico di amarezza sembrano essere i sentimenti che dominano i cuori dei tifosi della Juventus in questa estate di grandi cambiamenti. Riunitisi come di consueto fuori dal J|Medical per accogliere l'arrivo dei loro beniamini, i supporter bianconeri hanno dedicato un'ovazione a Leonardo Bonucci, messo fuori rosa per scelta tecnica, e intonato cori contro l'arrivo di Romelu Lukaku, che in molti considerano una soluzione poco sensata per sostituire Dusan Vlahovic. Preso di mira anche Cuadrado, svincolatosi e adesso pronto a firmare un contratto di un anno con l'Inter.

"Noi Lukaku non lo vogliamo", è stato il canto che si è levato a più riprese fuori dai cancelli del centro medico in questo lunedì che segna l'inizio di una settimana decisiva per il mercato. Nei prossimi giorni è infatti attesa un'offerta concreta del Paris Saint Germain per Vlahovic, che dovrebbe sbloccare la trattativa col Chelsea per il bomber belga.

Vedi anche Mercato Juve, Allegri si gioca tutto su Lukaku: una scommessa che vale la panchina

BONUCCI: "LA MIA VOLONTÀ È DI RIMANERE"

Si attendono novità anche sul futuro di Bonucci, scaricato da Allegri e messo fuori rosa ("non te lo meritavi", gli ha gridato qualcuno al suo arrivo). Il difensore continua ad allenarsi con i colori bianconeri addosso e ai fan con cui si è intrattenuto per foto e autografi ha mandato un messaggio chiaro: "La mia volontà è di rimanere, grazie per tutto l'affetto", le sue parole.