Juventus, i dubbi dei tifosi su Lukaku: "Lui per Vlahovic? Senza senso"

LE REAZIONI

I tifosi bianconeri perplessi dall'ipotesi di cedere il serbo e ingaggiare il belga, anche se a qualcuno lo sgambetto ai nerazzurri non dispiacerebbe

L'ipotetico "tradimento" di Romelu Lukaku e la suggestione di un suo trasferimento alla Juventus non hanno scatenato soltanto le reazioni dei tifosi dell'Inter, ma - naturalmente - anche di quelli bianconeri. La stragrande maggioranza di loro ha manifestato, attraverso i social, una certa incredulità riguardo alla trattativa, specialmente perché il belga arriverebbe solo a fronte di una cessione di Dusan Vlahovic.

L'idea di cedere un 23enne con ancora ampi margini di miglioramento, nonostante gli alti e bassi della passata stagione, per sostituirlo con un 30enne che nelle ultime due annate ha anche fatto fatica a giocare con continuità sta lasciando perplessi tanti tifosi della Juve, che per altro sottolineano come l'ingaggio monstre di Lukaku sia totalmente fuori dai parametri del club. Qualcuno addirittura ritiene che si tratti solamente di una bufala, o di una mossa per mettere i bastoni tra le ruote ai rivali nerazzurri.

C'è poi anche chi la sta prendendo sul ridere, spiegando che Big Rom arriverebbe non come sostituto di Vlahovic, bensì di Bonucci, con un chiaro riferimento ironico alle sue "abilità difensive" messe in mostra nella finale di Champions League.

Tanti, a dir la verità, ammettono che sarebbero soddisfatti di veder "impazzire" i rivali, che da settimane stanno inseguendo Lukaku e trattando con il Chelsea per il suo ritorno, ma anche in questo caso l'opinione generale non cambia: si può fare, ma non se il prezzo da pagare è il sacrificio di Vlahovic.