Juventus, Bonucci fuori rosa: niente tournée negli Stati Uniti

JUVENTUS

Giuntoli e Manna hanno comunicato la decisione al difensore, Danilo è il nuovo capitano bianconero

Finale a sorpresa della storia tra la Juventus e Leonardo Bonucci. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono andati nella residenza estiva del difensore in Toscana e gli hanno comunicato ufficialmente che non fa parte del progetto, fuori rosa per scelta tecnica. Lunedì il giocatore, che sarebbe rimasto molto stupito, si presenterà alla Continassa ma non si allenerà con il resto del gruppo e soprattutto non prenderà parte alla tournée negli Stati Uniti. Il nuovo capitano dei bianconeri è Danilo.

Bonucci avrebbe intenzione di presentarsi comunque alla Continassa (dove farà lavoro a parte come tutti i suoi compagni sul mercato, anche McKennie quando arriverà) lunedì per provare a far cambiare idea ad allenatore e società, ma la decisione sembra definitiva e il futuro di Bonucci ora è nelle mani del suo agente, Alessandro Lucci. Il difensore azzurro avrebbe voluto restare per l'ultimo anno di contratto e per provare a conquistare una maglia per il prossimo Europeo, ma seppur sorpreso ha preso atto della decisione.

I prossimi saranno giorni di valutazioni per il difensore, che recentemente è stato accostato alla Sampdoria, ma anche al Newcastle, che l'anno prossimo a differenza della Juve giocherà la Champions League.

Vedi anche juventus Juventus, il processo ordinario verso lo spostamento a Milano