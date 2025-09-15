Juventus, contro il Dortmund per confermarti grande e mettere in discesa la strada per gli ottavi

Il Dortmund, ancora imbattuto come i bianconeri, dopo il passo falso (3-3) contro il St. Pauli nella prima giornata di Bundes ha fatto percorso netto senza neppure concedere gol: 3-0 contro l'Union Berlino e 0-2 contro l'Heidenheim. Affrontare i tedeschi in casa sarà un vantaggio da far valere per i bianconeri: evitare di giocare di fronte al Muro Giallo dei tifosi del Westfalenstadion (oggi Signal Iduna Park) è sempre una buona notizia. Le due squadre non si incrociano in un match ufficiale dal 2015: in quel caso erano ottavi di finale che i bianconeri superarono agilmente (2-1 a Torino, 0-3 in Germania). Prima di quel doppio confronto, il precedente più celebre, e amaro: la finale persa da Del Piero e compagni nel 1997.