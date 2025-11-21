Spalletti verso la Fiorentina: "Dimostriamo di essere da Juve. Nazionale? Massima disponibilità per aiutare"

I problemi della Nazionale è evidente che non dipendano da un ct? Avrebbe senso toccare il calendario di Serie A?

Per me il problema quello che mi è stato detto, mi sono versato l'olio bollente addosso più di quanto mi abbiano voluto fare altri. Secondo me ci siamo resi conto che il percorso sarebbe stato questo e siamo in corsa per quello che è il nostro obiettivo in generale. Bisogna andare a questo spareggio dopo aver affrontato una nazionale forte come la nostra, perché per me la Nazionale è molto forte. Bisogna sostenere i calciatori della nazionale e il commissario tecnico azzurro. Ogni altro discorso può solo disturbare. Noi possiamo aiutare l'Italia solo volendo bene a tutti e facendo sentire il nostro supporto. Da allenatore della Juventus dico che se la Nazionale avesse bisogno di qualcosa da me o dalla Juventus, noi saremmo felici di metterci a disposizione delle necessità azzurre per dare un contributo di qualsiasi tipo che possa aiutare ad andare al Mondiale. Sono convinto che ci andremo, ma se possiamo dare una mano dobbiamo farlo tutti insieme perché poi le difficoltà ci sono nonostante giocatori di livello. Non riusciamo ad avere il meglio con continuità, ma sono a totale disposizione dell'Italia.