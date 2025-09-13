Juve-Inter, la partita dei Thuram: gol di testa, esultanze simili e quel dialogo che ha acceso i social

Succede di tutto allo Stadium di Torino, dove Juventus e Inter hanno dato vita a una partita ricca di gol ed emozioni. Protagonisti assoluti, oltre a Yildiz, Calhanoglu e Adzic, sono stati i fratelli Thuram, con il papà presente in tribuna per assistere al confronto tra Khéphren e Marcus, entrambi a segno nella ripresa. Due colpi di testa vincenti che hanno fatto felice papà Lilian (inquadrato dalle telecamere di Dazn in occasione dei gol dei figli), che spesso ha tirato le orecchie ai suoi ragazzi perché segnano poche reti così.