Juve-Inter, la partita dei Thuram: gol di testa, esultanze simili e quel dialogo che ha acceso i social

Juventus-Inter: le foto più belle del Derby d'Italia
© Getty Images
© Getty Images
Davanti agli occhi di papà Lillian presente in tribuna, i due fratelli hanno dato spettacolo segnando entrambi un gol di testa
© X
Succede di tutto allo Stadium di Torino, dove Juventus e Inter hanno dato vita a una partita ricca di gol ed emozioni. Protagonisti assoluti, oltre a Yildiz, Calhanoglu e Adzic, sono stati i fratelli Thuram, con il papà presente in tribuna per assistere al confronto tra Khéphren e Marcus, entrambi a segno nella ripresa. Due colpi di testa vincenti che hanno fatto felice papà Lilian (inquadrato dalle telecamere di Dazn in occasione dei gol dei figli), che spesso ha tirato le orecchie ai suoi ragazzi perché segnano poche reti così.
Due gol molto simili, così come le esultanze dei due fratelli, che dopo aver segnato hanno portato la mano alla tempia e poi hanno indicato il nome scritto sulle loro magliette. Fratelli protagonisti anche nel finale, con un dialogo (coperto dalle magliette) che ha acceso i social: Khephren interviene su Bonny prima del decisivo gol di Adzic, durante la review del VAR i due vanno a colloquio e alla fine Marcus scoppia in una sonora risata che ha fatto arrabbiare molti tifosi nerazzurri.
Khephren: "Marcus mi ha fatto complimenti con uno sguardo"
"Mi ha detto bravo con gli occhi, era orgoglioso di me ma dispiaciuto per il gol. Stasera sono stato molto contento di aver trovato il gol di testa, siamo contenti del risultato. I centrocampisti dell'Inter si muovevano benissimo senza palla, era difficile starci dietro e siamo soddisfatti per la rimonta". Così nel post partita il giocatore della Juve ai microfoni di Dazn.
© Getty Images
© Getty Images
Commenti (0)