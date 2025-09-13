Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
JUVE-INTER

Juve-Inter, la partita dei Thuram: gol di testa, esultanze simili e quel dialogo che ha acceso i social

Davanti agli occhi di papà Lillian presente in tribuna, i due fratelli hanno dato spettacolo segnando entrambi un gol di testa

13 Set 2025 - 20:30
© X

© X

Succede di tutto allo Stadium di Torino, dove Juventus Inter hanno dato vita a una partita ricca di gol ed emozioni. Protagonisti assoluti, oltre a Yildiz, Calhanoglu e Adzic, sono stati i fratelli Thuram, con il papà presente in tribuna per assistere al confronto tra Khéphren e Marcus, entrambi a segno nella ripresa. Due colpi di testa vincenti che hanno fatto felice papà Lilian (inquadrato dalle telecamere di Dazn in occasione dei gol dei figli), che spesso ha tirato le orecchie ai suoi ragazzi perché segnano poche reti così. 

Visualizza il post su Twitter

Due gol molto simili, così come le esultanze dei due fratelli, che dopo aver segnato hanno portato la mano alla tempia e poi hanno indicato il nome scritto sulle loro magliette. Fratelli protagonisti anche nel finale, con un dialogo (coperto dalle magliette) che ha acceso i social: Khephren interviene su Bonny prima del decisivo gol di Adzic, durante la review del VAR i due vanno a colloquio e alla fine Marcus scoppia in una sonora risata che ha fatto arrabbiare molti tifosi nerazzurri. 

Khephren: "Marcus mi ha fatto complimenti con uno sguardo"
"Mi ha detto bravo con gli occhi, era orgoglioso di me ma dispiaciuto per il gol. Stasera sono stato molto contento di aver trovato il gol di testa, siamo contenti del risultato. I centrocampisti dell'Inter si muovevano benissimo senza palla, era difficile starci dietro e siamo soddisfatti per la rimonta". Così nel post partita il giocatore della Juve ai microfoni di Dazn. 

Leggi anche

Juve infinita, jolly Adzic per Tudor nello show di Yildiz, Calhanoglu e i fratelli Thuram. Inter ancora al tappeto

Juventus-Inter: le foto più belle del Derby d'Italia

1 di 29
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

marcus thuram
kephren thuram
juventus
inter

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:18
Il primo Juventus-Inter

Il primo Juventus-Inter

01:30
DICH CARLOS AUGUSTO POST PARTITA DICH

Inter, Carlos Augusto: "Dobbiamo migliorare nei dettagli"

01:56
DICH ADZIC NUOVA SCATOLA 13/9 DICH

Adzic : "Tutti dicono che ho un buon tiro, ci ho provato... Difficile dormire stanotte"

00:48
DICH JURIC PRE LECCE 13/9 DICH

Lookman non convocato, Juric gli sbarra la strada: "Situazione spiacevole, io ho bisogno di altro"

02:36
DICH ITALIANO PER SITO 13/9 DICH

Bologna, Italiano: "Vogliamo portare a casa punti da San Siro"

02:03
DICH GILARDINO PER SITO 13/9 DICH

Pisa, Gilardino: "La struttura della squadra è decisa, ma..."

01:25
DICH GASPERINI PER SITO 13/9 DICH

Gasperini: "Nessuna promessa, dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti"

01:16
DICH SARRI PER SITO 13/9 DICH

Sarri: "Sassuolo forte, davanti hanno tre molto forti"

01:04
DICH GROSSO PER SITO 13/9 DICH

Grosso: "Ci siamo rinnovati tanto, lavoriamo per migliorarci"

01:31
Con Dybala e con Soulè

Con Dybala e con Soulè

02:00
Domani il nuovo Pressing

Domani il nuovo Pressing

00:33
Max coccola Leao

Max coccola Leao

00:46
Allegri ottimista

Allegri ottimista

02:18
Orsolini a tutto campo

Orsolini a tutto campo

02:18
Il Napoli va a Firenze

Il Napoli va a Firenze

01:18
Il primo Juventus-Inter

Il primo Juventus-Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:32
Inter, Bastoni: "Meritavamo di più ma queste batoste meglio prenderle adesso"
20:57
Juve, Adzic: "Il gol è un sogno, lotteremo per lo scudetto"
19:38
Yamal fa litigare Spagna e Barcellona: Flick furente con il ct De La Fuente
19:14
Chiellini: “Bremer più forte di me. Vlahovic? Io l’avrei chiesto a voi…”
18:23
Cagliari, Pisacane: "Bene la prima vittoria ma soddisfatto a metà"