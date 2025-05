Juventus, con chi vai al Mondiale per Club? Conceição c'è, Kolo Muani e Veiga in dubbio

La Juventus che scenderà in campo nel Mondiale per Club al via il 15 giugno negli Usa, in co-esclusiva sui canali Mediaset, sta prendendo forma. Dopo il tira e molla di Igor Tudor, dapprima prima poco convinto dal guidare la squadra in America per poi lasciare il timone per poi essere "smentito" da Giuntoli e dal suo agente, i dirigenti bianconeri sono al lavoro per sistemare la rosa in vista dell'impegno sempre più vicino. In particolare vanno sciolti i nodi dei calciatori che, al 30 giugno, quindi in pieno Mondiale, dovrebbero lasciare la Juve per fare ritorno nei club di appartenenza. I casi più spinosi sono tre: Francisco Conceição, Kolo Muani e Renato Veiga.