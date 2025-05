Platini: "Mai chiamato per fare il presidente della Juventus. Conte? Bene, ma servono buoni giocatori per vincere"

Se il tecnico salentino sembra prossimo al ritorno, l'ex fuoriclasse francese ha smentito le voci di una presunta proposta ricevuta per fare il presidente del club bianconero: "Nessuno mi ha mai chiamato dalla Juventus. Non posso avere un pensiero a riguardo se non ci sono mai stati contatti, posso solo dire che ho una bella vita e sto bene così. L'Avvocato Agnelli me lo aveva chiesto, ma dissi di no perché dovevo tornare a casa, ma certamente sono onorato se dopo 40 anni si pensa ancora a me. Non guardo molto il calcio italiano perché in Francia non si vede e da quando non sono più presidente Uefa seguo un po' meno, ma sono felice che sia arrivata quarta. Nel calcio quando non si può vincere si cerca almeno di non perdere, per la società è molto importante la Champions".