Juventus, Chiesa scalda i motori: doppietta nell'amichevole in famiglia

Per Federico Chiesa è già cominciato il conto alla rovescia verso la ripresa del campionato di Serie A. L'attaccante della Juventus sta pregustando il rientro in campo da titolare e sta mandando messaggi chiari a Max Allegri: sabato mattina i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per l'ultimo allenamento settimanale, una seduta congiunta con i ragazzi dell'Under 19, e Chiesa è stato autore di una doppietta nell'amichevole a ranghi misti di 45'. Piede caldissimo anche per Moise Kean, autore di una tripletta. A segno anche il 18enne Luis Hasa, trequartista della Primavera.