Juventus, Pogba atteso alla Continassa per allenarsi

juventus

Il centrocampista atteso alla ripresa dei lavori agli ordini di Allegri: l'obiettivo è essere disponibile a inizio gennaio

Vacanze finite, la Juventus è pronta tornare al lavoro. Alla Continassa nel primo pomeriggio riprende la preparazione verso la ripresa del campionato dopo un paio di settimane di pausa. Il gruppo, però, sarà piuttosto ristretto considerando gli undici convocati per il Mondiale che torneranno a scaglioni. Massimiliano Allegri avrà a disposizione soltanto una dozzina di pedine ma tra queste dovrebbe esserci anche Paul Pogba che ha completato la terapia a Miami ed è pronto a intraprendere il lavoro differenziato che dovrebbe portarlo a tornare disponibile per inizio gennaio.

Per il centrocampista francese un passaggio chiave nella strada che dovrebbe portarlo finalmente a debuttare in questa seconda avventura bianconera, dopo il problema al menisco di fine luglio che si è trascinato per settimane sino all'inevitabile operazione di settembre, il tutto peggiorato dalla lesione alla coscia di fine ottobre e l'addio al sogno Mondiale.

Per la Juve il primo appuntamento di dicembre sarà l'amichevole contro l'Arsenal, fissata per il 17 dicembre a Londra, in cuore suo Pogba spera già nella convocazione per ritrovare - anche solo per qualche minuto - il campo. Se è vero che solo i primi allenamenti stabiliranno prospettive e reali condizioni del giocatore, in ogni caso il mirino è puntato verso il 4 gennaio, quando i bianconeri saranno a Cremona per la prima partita ufficiale del 2023.