Juventus: Cambiaso e Douglas Luiz verso il recupero per Roma

Per la sfida contro la Roma, miglior squadra per punti conquistati nel 2025, è aperto il ballottaggio tra Vlahovic e Kolo Muani, senza escludere la possibilità di vederli insieme dal primo minuto. I problemi più grandi, invece, sono in difesa: Gatti ne avrà per un mese, al centro del terzetto giocherà Kalulu con Veiga e Kelly come braccetti. Koopmeiners è a rischio panchina, nel caso in cui l'olandese venisse escluso scalpita anche Conceicao. Venerdì nuova sessione in campo per la Juventus, che si ritroverà alla Continassa in mattinata.