Roma-Juventus, tutto in 90 minuti: in palio c’è un posto in Champions

Nonostante i tre punti in meno in classifica (quattro le distanze dal quarto posto del Bologna), gli esperti vedono la squadra di Ranieri favorita per la vittoria: infatti, le probabilità di successo dei giallorossi sono del 40%, mentre la vittoria bianconera all’Olimpico è solo al 31%. Da monitorare anche il segno X, offerto al 29%. Infatti, Roma e Juventus hanno pareggiato le ultime due sfide in campionato: l’ultima volta in cui le due squadre hanno registrato più pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra dicembre 1983 e marzo 1985, quattro in quel caso. Inoltre, i bianconeri sono rimasti imbattuti in otto delle ultime nove gare con la Roma, a sua volta imbattuta in nove delle ultime dieci gare casalinghe giocate con i bianconeri.