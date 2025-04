Juve, cena di squadra per suggellare il patto Champions

Il lavoro di Igor Tudor si concentra sul campo ma non solo, la missione Champions League della Juve è troppo delicata e importante per non provarle tutte, anche una cena di squadra nel ristorante di Bonucci, situato proprio a pochi passi dalla sede bianconera. Senza impegni infrasettimanali, il tecnico croato ha dato appuntamento ai calciatori - che hanno risposto tutti, Gatti compreso, infortunato e arrivato in stampelle - per stare assieme anche lontano dai campi per fare gruppo, ritrovare quella compattezza che diventa fondamentale per affrontare al meglio le ultime otto partite.