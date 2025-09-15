Juventus, c'è il Borussia Dortmund: Yildiz sogna una notte alla Del Piero

Yildiz o se preferite Yldiez; perché quando nel nome c'è scritto tutto è difficile sottrarsi al destino. Il gol, ma soprattutto la prestazione, contro l'Inter, sono la conferma di come il talento turco, con i suoi vent'anni, sia già pronto ad essere il leader di questa Juventus. Del resto, uno che fa tutte le cose bene, come ha detto il suo allenatore Tudor, non si può tirare indietro e a rivedere il gol di sabato scorso non possiamo che pensarla così.