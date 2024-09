Juventus, brutte notizie dall'Argentina: Nico Gonzalez ko in nazionale

L'inizio di stagione di Thiago Motta in bianconero è stato più che positivo, ma il tecnico ex Bologna deve già fare i conti con il primo allarme infortuni dell'anno in casa Juventus. Dopo lo stop di Conceiçao, che salterà sicuramente Empoli, Psv e Napoli, si ferma infatti anche Nico Gonzalez, che ha chiesto il cambio intorno all'ora di gioco di Argentina-Cile per un problema fisico che sembra di natura muscolare e che andrà valutato meglio nelle prossime ore. Al momento la sua presenza nella gara contro la Colombia è in forte dubbio, così come quella nella trasferta di Empoli, per la quale restano in dubbio anche Timothy Weah e Khephren Thuram, che avevano accusato problemi muscolari in occasione della prima giornata di campionato contro il Como ma dovrebbero essere a disposizione. Recuperato anche Adzic, mentre per Milik ci vorrà ancora qualche settimana prima di tornare in gruppo.