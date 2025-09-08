Juventus, Bremer ritrova Openda dopo l'infortunio al crociato: "Si è scusato molte volte, non c'è problema"

Il difensore subì un grosso infortunio durante uno scontro con il nuovo attaccante bianconero a Lipsia: "Purtroppo è capitato con lui"
Gleison Bremer vuole essere un nuovo acquisto per la Juventus in questa stagione. La sua assenza per il grave infortunio subito durante una sfida contro il Lipsia in Champions League ha visto crollare le prestazioni difensive dei bianconeri con Thiago Motta in panchina e ora, a quasi un anno di distanza dalla triste notte tedesca, il brasiliano è recuperato e come compagno di squadra troverà Lois Openda, protagonista suo malgrado di quell'infortunio.
"Purtroppo è accaduto ed è capitato con lui - ha commentato Bremer ai canali ufficiali della Juventus -. Al termine della partita mi ha subito scritto e si è scusato, è stato uno scontro di gioco. Vedi tu il destino...". Openda è diventato un nuovo giocatore della Juventus nelle ultime ore di mercato e i due non si sono incontrati alla Continassa: "Ancora non ci siamo visti, sicuramente mi chiederà nuovamente scusa e poi basta. Lavoreremo insieme".
