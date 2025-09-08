Juventus, Bremer ritrova Openda dopo l'infortunio al crociato: "Si è scusato molte volte, non c'è problema"

"Purtroppo è accaduto ed è capitato con lui - ha commentato Bremer ai canali ufficiali della Juventus -. Al termine della partita mi ha subito scritto e si è scusato, è stato uno scontro di gioco. Vedi tu il destino...". Openda è diventato un nuovo giocatore della Juventus nelle ultime ore di mercato e i due non si sono incontrati alla Continassa: "Ancora non ci siamo visti, sicuramente mi chiederà nuovamente scusa e poi basta. Lavoreremo insieme".