Juventus, Bonucci saluta Sarri: "Rapporto schietto e sincero, grazie di tutto"

Il giorno dopo l'esonero di Sarri da parte della Juventus, arrivano i saluti social di Leonardo Bonucci e Danilo. L'azzurro fa l'in bocca al lupo al suo ex allenatore "Grazie e buona fortuna mister, per tutto" e ricorda: "Sin dall’inizio c’è stato un rapporto schietto e sincero. Abbiamo condiviso gioie e sofferenze di un anno unico nel suo genere". Il brasiliano ringrazia Sarri per "tutti gli insegnamenti". I messaggi dei due giocatori acquisiscono importanza soprattutto ricordando le reazioni di altri compagni ed ex compagni che avevano messo like alla notizia dell'esonero.