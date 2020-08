Juve, Sarri esonerato: "mi piace" di Douglas Costa, Mandzukic ed Emre Can

Dopo l'esonero di Maurizio Sarri, dai social arrivano alcune reazioni interessanti sulla fine della storia tra il tecnico e la Juve. In particolare sono tre i "commenti" che hanno attirato subito l'attenzione: i "mi piace" di Douglas Costa, Mario Mandzukic ed Emre Can all'annuncio ufficiale del club bianconero. Tre "scontenti" che non hanno tardato a manifestare la loro approvazione alla cacciata dell'allenatore. E se quelli del centrocampista tedesco e dell'attaccante croato non sorprendono per il pessimo feeling con Sarri e i relativi addii a Torino, a colpire è soprattutto la soddisfazione del brasiliano alla notizia dell'esonero. Una reazione che, al netto di qualche screzio con l'esterno durante la stagione, forse svela palesemente qualche crepa importante nello spogliatoio tra i giocatori e l'ex allenatore bianconero.