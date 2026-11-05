Kairat, Arutyunyan: "L'1-1 con l'Atalanta vale una vittoria"

05 Nov 2026 - 22:33
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"Sono pieno di emozioni, ringrazio i ragazzi perché è come una vittoria. Ho detto che se continuano a giocare così d'ora in avanti saranno solo vittorie". Zhora Arutyunyan esulta per l'1-1 e l'impresa sfiorata del Kairat Almaty sul campo dell'Atalanta in Conference League: "Nel finale è mancata un po' di lucidità, l'Atalanta ci ha portato a chiuderci dietro facendoci perdere moltissime forze - commenta l'allenatore kazako -. Se ci avessero detto prima della partita che sarebbe finita 1-1 saremmo stati felicissimi". Decisiva la mossa della linea difensiva a cinque: "Abbiamo guardato Atalanta-Parma e abbiamo deciso che avremmo potuto giocare con tre difensori centrali". Poi, la tattica dalla panchina: "Gual l'ho cambiato perché volevo difendere un po' meglio con Bekbolat e Jukkola, Marc ha capito il motivo della sostituzione. Hanno giocato tutti insieme per l'obiettivo", ribatte Arutyunyan. "Dopo la sosta non sappiamo ancora come giocheremo, sarà sempre difficile contro i campioni di Svezia del Myallby, il Craiova e il Twente - chiude l'allenatore ad interim salito dalla squadra giovanile dopo la Youth League l'anno scorso -. Ringrazio anche i tifosi, era difficile cantare più forte di quelli dell'Atalanta. Sono felice di aver visto tante bandiere kazake".

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